наверх
10.03.201801:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Яценюк заявил, что на переговорах с Януковичем достигнуто перемирие

    Тема:

    Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса (172)

    (обновлено: )12
    Глава оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что по итогам встречи трех лидеров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации ситуации в стране.
    Арсений Яценюк
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что по итогам встречи трех лидеров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации ситуации в стране, сообщает пресс-служба партии на своем сайте.

    "Есть позитивная новость - штурм и зачистка (Майдана), которые планировались, отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации", - сказал Яценюк.

    Ранее сообщалось, что Янукович провел встречу с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, целью встречи было мирное урегулирование социально-политического кризиса в Украине.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине