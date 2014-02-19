Яценюк заявил, что на переговорах с Януковичем достигнуто перемирие

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что по итогам встречи трех лидеров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации ситуации в стране, сообщает пресс-служба партии на своем сайте.

"Есть позитивная новость - штурм и зачистка (Майдана), которые планировались, отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации", - сказал Яценюк.



Ранее сообщалось, что Янукович провел встречу с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, целью встречи было мирное урегулирование социально-политического кризиса в Украине.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.