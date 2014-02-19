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    Посольство Латвии переведено на особый режим работы из-за беспорядков

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Посольство Латвии на Украине переведено на чрезвычайный режим работы в связи с беспорядками. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    РИГА, 20 фев - РИА Новости, Вадим Радионов. Посольство Латвии на Украине переведено на чрезвычайный режим работы в связи с беспорядками, сообщил в среду в интервью латвийской радиостанции Baltkom госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович.

    "Что касается нашего посольства в Киеве, то оно работает в чрезвычайном режиме, предприняты меры безопасности. Если латвийцам необходима какая-то консульская помощь, то фактически в 24-х часовом режиме наше посольство готово предоставить подобную помощь", - сказал представитель МИД.

    Пилдегович также призвал граждан Латвии быть осторожными во время посещения Киева и других крупных городов Украины.

    "Просьба очень серьезно подумать о безопасности, о посещении мест, где происходят столкновения, насилие, которые ведут к многочисленным человеческим жертвам", - сказал дипломат.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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