Посольство Латвии переведено на особый режим работы из-за беспорядков

РИГА, 20 фев - РИА Новости, Вадим Радионов. Посольство Латвии на Украине переведено на чрезвычайный режим работы в связи с беспорядками, сообщил в среду в интервью латвийской радиостанции Baltkom госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович.



"Что касается нашего посольства в Киеве, то оно работает в чрезвычайном режиме, предприняты меры безопасности. Если латвийцам необходима какая-то консульская помощь, то фактически в 24-х часовом режиме наше посольство готово предоставить подобную помощь", - сказал представитель МИД.



Пилдегович также призвал граждан Латвии быть осторожными во время посещения Киева и других крупных городов Украины.



"Просьба очень серьезно подумать о безопасности, о посещении мест, где происходят столкновения, насилие, которые ведут к многочисленным человеческим жертвам", - сказал дипломат.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.