СМИ: радикалы штурмуют здание администрации в Полтаве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Радикалы забрасывают здание областной госадминистрации в Полтаве брусчаткой, ранены двое правоохранителя, сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Полтавской области.



"Активисты "евромайдана" провели мирный митинг у управления МВД. После этого они шествием направились к обладминистрации. Однако группа активистов пошла в парк неподалеку, где начали разбирать брусчатку. После этого они стали забрасывать камнями здание администрации. Были выбиты окна на первом этаже", - цитирует агентство представителя ГУМВД.



В милиции отметили, что во время акции протестующие не применяли горючих смесей или пиротехнику. Ранены двое сотрудников спецподразделения "Грифон", они доставлены в больницу. Среди протестующих пострадавших нет.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.