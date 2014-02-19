Власти Украины и лидеры оппозиции обсуждают пути выхода из кризиса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Клюев обсуждает с лидерами оппозиции план выхода из конфликтной ситуации в Киеве, передает в среду агентство УНН со ссылкой на советника президента Украины депутата Анну Герман.

По сообщению партии "Батькивщина", перед этим все три лидера оппозиции встретились с президентом Виктором Януковичем.



Как следует из ее слов, переговоры начались около 20 часов.



"Позитивным сигналом для восстановления переговоров стало заявление Арсения Яценюка о том, что он не имеет никакого отношения к тем людям, которые вооружают Майдан. Факт проведения переговоров Андреем Клюевым позволяет надеяться на избежание острой ситуации", - рассказала Герман.



Она добавила, что Клюев также положительно оценил то, что после заявления службы безопасности Украины о начале проведения антитеррористической операции "не последовало действий в этом направлении". Глава администрации президента надеется на мирное урегулирование конфликта, подчеркнула Герман.



Между тем, партия "Батькивщина" сообщила на своем сайте, что перед этими переговорами прошла встреча лидеров оппозиции с Януковичем.

"Завершилась встреча трех лидеров оппозиции - Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока - с президентом Украины в администрации президента... Переговоры касались мирного урегулирования социально-политического кризиса в Украине. Сейчас проходит встреча лидеров оппозиции с членами рабочей группы по урегулированию кризиса", - говорится в сообщении. Ранее Янукович поручил рабочей группе во главе с Клюевым ускорить организацию с оппозицией диалога по разрешению кризиса.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.