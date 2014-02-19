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    МВД: участники беспорядков в Киеве, возможно, используют спецпатроны

    (обновлено: )26
    Участники массовых беспорядков в Киеве, вероятно, используют спецпатроны, способные пробить металлическую защиту милицейского транспорта. По данным ведомства, именно такими патронами мог быть смертельно ранен один из протестующих в январе.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники массовых беспорядков в Киеве, вероятно, используют спецпатроны, способные пробить металлическую защиту милицейского транспорта, сообщается на сайте украинского МВД в среду.

    По данным ведомства, именно такими патронами мог быть смертельно ранен один из протестующих в январе.

    Обзор спецтехники правоохранителей, которая пострадала во время массовых беспорядков, показал, что по водометам выстрелили около десяти раз из разного огнестрельного оружия, говорится в сообщении. Стрелки, по данным ведомства, целились именно в людей, которые управляли спецтехникой: большинство выстрелов пришлось по кабине и лобовому стеклу.

    "По водометам сделали почти десяток выстрелов из разных видов огнестрельного оружия, в том числе вероятно снаряженного спецпатронами...

    Следственно-оперативная группа зафиксировала семь отверстий в корпусе одного водомета и два на втором", - сообщает МВД.

    "Часть пробоин образована в результате выстрелов патронами, которые способны пробить металлическую защиту спецавтомобилей. Речь может идти о патронах, которыми 22 января на улице Грушевского был смертельно ранен Роман Сеник", - говорится в сообщении.

    Три участника протеста, в том числе Роман Сеник, были убиты в начале февраля с расстояния два-три метра. МВД сообщало, что правоохранители не используют боеприпасы, которыми были убиты эти люди.

    Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова».

    По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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