наверх
10.03.201801:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Путин и Меркель выразили озабоченность обострением ситуации в Украине

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )23
    Путин в разговоре с Меркель подчеркнул важность отказа стран Запада от обвинительного уклона в отношении украинского руководства и важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации экстремистских действий.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул важность отказа стран Запада от обвинительного уклона в отношении украинского руководства и важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации экстремистских действий, сообщила пресс-служба Кремля.

    "Путин подчеркнул важность отказа западных стран от обвинительного уклона в отношении государственного руководства Украины, а также важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации противоправных экстремистских и террористических действий", - говорится в сообщении.

    В пресс-службе сообщили, что президент и канцлер условились продолжать контакты по этой проблематике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине