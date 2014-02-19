Путин и Меркель выразили озабоченность обострением ситуации в Украине

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул важность отказа стран Запада от обвинительного уклона в отношении украинского руководства и важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации экстремистских действий, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подчеркнул важность отказа западных стран от обвинительного уклона в отношении государственного руководства Украины, а также важность жесткого осуждения оппозиционных сил, виновных в организации противоправных экстремистских и террористических действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что президент и канцлер условились продолжать контакты по этой проблематике.