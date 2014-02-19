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    Посольство Великобритании в Киеве закрылось из-за беспорядков

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )25
    "В связи с происходящими в Украине событиями посольство Великобритании временно закрыто для посетителей", - говорится в сообщении.
    Флаг Великобритании
    RIA News

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве временно закрыто для посетителей из-за беспорядков, сообщает сайт МИД королевства.

    "В связи с происходящими в Украине событиями посольство Великобритании временно закрыто для посетителей", - говорится в сообщении.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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