Посольство Великобритании в Киеве закрылось из-за беспорядков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве временно закрыто для посетителей из-за беспорядков, сообщает сайт МИД королевства.

"В связи с происходящими в Украине событиями посольство Великобритании временно закрыто для посетителей", - говорится в сообщении.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.