"Евромайдан": новая экспансия. Среда, вечер

Андрей Лубенский

Майдан продолжает пылать огневой завесой. После относительного утреннего затишья (во время которого догорал злополучный Дом профсоюзов), во второй половине дня в среду противостояние между радикальными группами протестующих и правоохранителями продолжилось с новой силой. И, хотя со стороны кажется, что евромайдан сжимается, подобно шагреневой коже, впечатление это обманчиво.

Лишившись помещения в Доме профсоюзов, евромайданеры тут же заняли Главпочтамт, перенеся туда свой штаб. К вечеру заняты также здания филармонии (там разместили медпункт) и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на улице Прорезной - об этом сообщают в столичном главке МВД Украины. Майдан снова начинает расширяться.

Протестующие утверждают, что Дом профсоюзов подожгли беркутовцы и говорят, что во время пожара пропали люди (официального подтверждения этому пока нет). На фоне сполохов пламени проходит информационный митинг. Ораторы вспоминают о погибших накануне соратниках и грозят власти Гаагским судом. После политических спичей со сцены звучат украинские песни.

Активисты по-прежнему уверены, что штурм начнется в ближайшее время. Готовят коктейли Молотова и запасаются камнями. По их словам, сдаваться никто не собирается. Митингующих воодушевляют новости из западных регионов страны, где оппозиционерах удалось захватить ряд административных зданий, органов местной власти и даже помещения прокуратуры, спецслужбы, склады с оружием.

Власти этим серьезно обеспокоены. В Службе безопасности Украины утверждают, что за последние сутки в руках преступников оказались полторы тысячи единиц огнестрельного оружия и сто тысяч патронов. Где все это оружие будет использовано? "Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции", - заявил глава СБУ Александр Якименко.

"Во многих регионах страны захватывают органы местных властей, структуры Министерства внутренних дел, Службы безопасности, прокуратуры, воинские части, склады с боеприпасами. Горят помещения судов, вандалы уничтожают частные квартиры, убивают мирных граждан", - говорится в заявлении руководителя спецслужбы, обнародованном на сайте ведомства. По словам Якименко, сегодня происходит "целенаправленное применение насилия путем поджогов, убийств, захвата заложников, запугивания населения ради достижения преступных целей", действия радикальных и экстремистских группировок несут реальную угрозу жизни миллионов украинцев. Именно поэтому и будет проведена антитеррористическая операция. О каких-либо подробностях не сообщается, говорится только о внедрении мер по усилению охраны общественного порядка и охраны государственной границы...

Окрестности "Евромайдана" изменились, но пока не слишком. Спустя сутки после побоища на улице Институтской, несмотря на все усилия коммунальных служб, все еще явно видны следы беспорядков: мостовая во многих местах буквально содрана, на стенах домов следы гари, под ногами хрустят осколки стекла. Кое-где подозрительные пятна, присыпанные песком – вероятно, кровь, которой здесь пролито немало. По официальным данным МВД, в результате массовых беспорядков 18 февраля погибли 24 человека, 10 из них - сотрудники милиции. Остается только молиться, чтобы грядущей ночью не было новых жертв.