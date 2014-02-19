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    Вице-премьер РФ Рогозин посетит в четверг Украину

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )10
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетит в четверг Украину для обсуждения крупных проектов в экономике; обсуждается также возможность визита в РФ главы МИД Украины.
    Дмитрий Рогозин
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетит в четверг Украину для обсуждения крупных проектов в экономике; обсуждается также возможность визита в РФ главы МИД Украины, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    "Сегодняшние консультации с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой были посвящены в основном двусторонней повестке дня, планам контактов на политическом уровне, на уровне министерств иностранных дел. Сам факт проведения этих консультаций, вне зависимости от довольно драматичных событий в Украине, свидетельствует о том, что российско-украинские связи носят стабильный, дружественный характер", - сказал Карасин РИА Новости по телефону из Киева.

    "Естественно, что не были обойдены вопросы, связанные с ситуацией в Киеве и других регионах Украины. Но в основном, мы обсуждали визиты, проведение различных комитетов в рамках большой государственной комиссии, которая возглавляется президентами двух стран. У нас много мероприятий, их надо готовить. Завтра начинается визит в Украину вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, речь пойдет о крупных проектах в самых важных для украинской экономики областях – судостроении, самолетостроении. Также мы говорим о возможности визита министра иностранных дел Украины к нам, сроки мы определим позднее", - добавил дипломат.

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