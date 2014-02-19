наверх
10.03.201801:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Посольство Канады в Киеве временно закрыто

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )41
    Посольство Канады в Киеве, которое подверглось, по данным МВД, нападению радикалов, в среду было временно закрыто.
    Флаг Канады
    RIA News

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Канады в Киеве, которое подверглось нападению радикалов, в среду было временно закрыто, сообщается на сайте дипломатического представительства.

    О возобновлении работы посольства будет объявлено отдельно, говорится в сообщении.

    Накануне МВД сообщило, что группа радикалов ворвалась в здание дипмиссии Канады, где учинили разгром и пытались нанести телесные повреждения персоналу иностранного представительства. Кроме того, злоумышленники похитили грузовой автомобиль, который затем направили в толпу людей. В результате пострадали три человека, а сам грузовик был затем сожжен.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине