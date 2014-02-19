Посольство Канады в Киеве временно закрыто

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Канады в Киеве, которое подверглось нападению радикалов, в среду было временно закрыто, сообщается на сайте дипломатического представительства.

О возобновлении работы посольства будет объявлено отдельно, говорится в сообщении.

Накануне МВД сообщило, что группа радикалов ворвалась в здание дипмиссии Канады, где учинили разгром и пытались нанести телесные повреждения персоналу иностранного представительства. Кроме того, злоумышленники похитили грузовой автомобиль, который затем направили в толпу людей. В результате пострадали три человека, а сам грузовик был затем сожжен.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.