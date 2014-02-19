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    Милиция расследует блокирование выезда ВВ МВД в Харькове

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )4
    Милиция Харькова открыла уголовное производство по факту блокирования выезда с территории академии внутренних войск МВД Украины, которое произошло в среду.

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Милиция Харькова открыла уголовное производство по факту блокирования выезда с территории академии внутренних войск МВД Украины, которое произошло в среду.

    По данным МВД, в среду перед зданием академии прошла акция, в которой приняли участие 70 человек.

    "Некоторые из них заблокировали въезд и выезд транспорта с территории учебного заведения. Также неизвестные лица распылили среди участников мероприятия слезоточивый газ. Данное событие было внесено в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 293 ("групповое нарушение общественного порядка") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

    Милиция указывает, что статья, по которой расследуется уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились во вторник в столице Украины, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

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