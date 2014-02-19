Янукович поручил ускорить организацию переговоров по выходу из кризиса

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович поручил переговорщикам от власти ускорить организацию политического диалога по разрешению кризиса в стране, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Виктор Янукович поручил рабочей группе во главе с главой администрации президента Украины Андреем Клюевым ускорить организацию мирного политического переговорного процесса для скорейшего разрешения кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

В рабочую группу также входят и.о. министра юстиции Елена Лукаш и первый заместитель главы администрации президента Андрей Портнов.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.