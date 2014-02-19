Арбузов: власти настроены на мирное решение кризиса в Украине

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Власти Украины надеются на мирный исход событий в стране, для чего должны быть использованы все возможные способы, заявил и.о. украинского премьера Сергей Арбузов в среду в ходе телефонного разговора с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Как сообщает сайт украинского кабмина, стороны обсудили текущую политическую ситуацию в стране.

"Сергей Арбузов отметил, что все действия должны совершаться только в рамках закона. Он также выразил надежду, что будут использованы все возможные шансы для восстановления спокойствия, а также переговоры будут проводиться до тех пор, пока не будет обеспечен мир в стране", - говорится в сообщении.

Накануне Арбузов уже имел телефонный разговор с Фюле.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.