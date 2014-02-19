Два погранперехода на польско-украинской границе заблокированы

ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Два пограничных перехода на польско-украинской границе блокируются со стороны Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь пограничной стражи Польши Агнешка Голиас.

На пограничном переходе "Корчова" около 300 человек блокируют проезд транспортных средств с украинской стороны. Подобная ситуация наблюдается также на дороге к погранпереходу "Кросьченко-Смольница".

Польские власти предупреждают о возможных задержках при пересечении польско-украинской государственной границы.

"Всего на польско-украинском участке границы работает семь пограничных переходов", - отметила Голиас.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.