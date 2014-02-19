Эксперт: украинская оппозиция принимает жесты Запада как одобрение

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Причина беспорядков в Украине может скрываться за договоренностями между руководством западных стран, в частности канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и украинской оппозицией, которая трактует действия Запада как одобрение захвата власти в стране, считает украинский политолог Юрий Городненко.

В понедельник лидеры оппозиционных партий "УДАР" и "Батькивщина" Виталий Кличко и Арсений Яценюк встретились с Меркель.

"С чего началась эскалация насилия? Позавчера вечером они (Кличко и Яценюк) встречались с Ангелой Меркель, после этого было объявлено, что Евросоюз пока не будет вводить против Украины никаких санкций. Тем не менее, мы не знаем, что прозвучало в закрытой части их встречи. Скорее всего, судя по тому, что произошло, можно говорить, что были сделаны какие-то жесты - дипломатические, финансовые, которые были истолкованы лидерами оппозиции как "добро" на захват власти", - заявил Городненко РИА Новости.

По его мнению, на встрече украинские оппозиционеры и немецкий канцлер могли обсуждать создание коалиционного правительства на Украине, которое в будущем могло бы подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, по мнению политолога, Меркель могла предложить некие бонусы украинской оппозиции со стороны ЕС в случае подписания документа.

Городненко отметил, что Евросоюз, скорее всего, торопит оппозицию с решительными действиями, поскольку не сможет в дальнейшем предоставлять такую же, как сейчас, поддержку украинским оппозиционерам из-за неясности исхода мартовских выборов в Европарламент. "Евросоюз дал понять, что после марта 2014 года у оппозиции не получится рассчитывать на ту степень поддержки, которую они получали до сих пор", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Городненко, "Евросоюз на 100% не был готов к силовому захвату власти на Украине" и, возможно, будет стараться склонить стороны к переговорам.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов.