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    Жители Донбасса едут в Киев для участия в акциях в поддержку Януковича

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

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    "Это мирные люди, работники бюджетных, коммунальных предприятий, рабочие заводов, шахтеры, студенты", - сообщает Партия регионов.
    Сторонники Партии регионов на акции в Киеве
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости, Анна Иванова. Около тысячи жителей Донецкой области, по предварительным данным, выедут в Киев вечером в среду для участия в мирных акциях в поддержку президента Виктора Януковича, сообщает пресс-служба Донецкой городской организации правящей Партии регионов.

    "Это не только представители Партии регионов, но и беспартийные люди, которые высказали желание проявить свою активную гражданскую позицию", - отмечает пресс-служба, подчеркивая, что жители Донецкой области едут в Киев "не для участия в провокациях и других противоправных действиях".

    "Это мирные люди, работники бюджетных, коммунальных предприятий, рабочие заводов, шахтеры, студенты. Донетчане хотят, чтобы их мнение о происходящем в стране услышали во всех регионах Украины, а также представители мирового сообщества", - говорится в сообщении.

    Только из Донецка в столицу отправится 350 человек. Ранее пресс-служба Донецкой областной организации Партии регионов сообщала, что в Мариинском парке в Киеве (возле здания парламента) уже находятся 352 активиста из региона.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины. Есть жертвы и среди протестующих, и среди сотрудников правоохранительных органов.

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