Янукович намерен продолжить диалог с оппозицией, заявил Кожара

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. Президент Украины Виктор Янукович намерен продолжить диалог с оппозицией для разрешения внутриполитического конфликта в стране, заявил в среду исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонида Кожара во время встречи с главами дипмиссий в Киеве.

В ночь на среду Янукович встретился с лидерами украинской оппозиции и призвал их отмежеваться от радикалов и начать переговоры.

"Янукович собирается продолжить диалог с оппозицией и считает это единственным путем выхода из кризиса. Руководство Украины на протяжении последних недель доказало свою способность к поиску компромиссов", - сказал Кожара.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.