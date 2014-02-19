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    Янукович намерен продолжить диалог с оппозицией, заявил Кожара

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Виктор Янукович намерен продолжить диалог с оппозицией для разрешения внутриполитического конфликта в стране, заявил исполняющий обязанности главы МИД Леонида Кожара во время встречи с главами дипмиссий в Киеве.
    Виктор Янукович
    RIA News Андрей Мосиенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. Президент Украины Виктор Янукович намерен продолжить диалог с оппозицией для разрешения внутриполитического конфликта в стране, заявил в среду исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонида Кожара во время встречи с главами дипмиссий в Киеве.

    В ночь на среду Янукович встретился с лидерами украинской оппозиции и призвал их отмежеваться от радикалов и начать переговоры.

    "Янукович собирается продолжить диалог с оппозицией и считает это единственным путем выхода из кризиса. Руководство Украины на протяжении последних недель доказало свою способность к поиску компромиссов", - сказал Кожара.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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