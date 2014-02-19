МВД: радикалы пытаются перекрыть главную дорогу Борисполя

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Около трехсот радикально настроенных молодых людей в масках и с бейсбольными битами пытаются перекрыть главную дорогу города Борисполь, сообщает в среду главное управление МВД по Киевской области.



"Активисты останавливают автобусы и маршрутки, особенно с государственными номерными знаками из других регионов, объясняя это желанием не допустить доставки так называемых "титушек" (провокаторов - ред.) на "евромайдан" (в Киев)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.



Правоохранительные органы Борисполя "делают все необходимое, чтобы успокоить митингующих и не допустить нарушений общественного порядка".



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.