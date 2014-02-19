Облсовет: Львовская область не собирается отделяться от Украины

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Речь об отделении от Украины Львовской области, облсовет которой взял на себя всю полноту ответственности за регион и его жителей, не идет, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе областного совета.



Ранее в среду Львовский облсовет обратился к жителям региона с обращением, в котором говорится, что, "выполняя волю общины Львовщины, исполнительный комитет Львовского областного совета - Народная рада берет на себя всю полноту ответственности за судьбу края и граждан".



"Львовский областной совет стоит на той позиции, что Украина была и есть единым суверенным унитарным государством. Ни о каком сепаратизме, ни о каком отделении Львовской области речи не идет", - сказали РИА Новости в пресс-службе.



Говоря о взаимоотношениях Львовского региона с центром, в пресс-службе отметили, что юридически все остается, как и раньше, а "де-факто Народная рада выполняет волю народа, и именно здесь будут консолидироваться все решения".



Во Львове захвачены здания областной госадминистрации, милиции и прокуратуры области. Во вторник депутаты облсовета выразили недоверие губернатору Львовской области Олегу Сало.