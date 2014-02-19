наверх
10.03.201801:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Майдан в огне. Среда, день

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )28
    Над Майданом Независимости утром в среду поднимаются густые клубы дыма: здесь все еще горят баррикады и заграждения из автопокрышек, хотя правоохранители предпринимают попытки тушить их при помощи водометов.
    Ситуации в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский

    Над Майданом Независимости утром в среду поднимаются густые клубы дыма: здесь все еще горят баррикады и заграждения из автопокрышек, хотя правоохранители предпринимают попытки тушить их при помощи водометов. Ночью митингующие отгородились огненной стеной от бойцов внутренних войск и "Беркута". Ранее милиция потеснила боевиков, очистив улицы Грушевского и Институтскую, а также Европейскую площадь. Догорает Дом профсоюзов – с огнем ведут борьбу пожарные расчеты, но без особого успеха.

    "Как в голливудском ужастике. Не думал, что увижу центр Киева таким", - говорит работающий у Октябрьского дворца телеоператор (отсюда хороший обзор). Еще недавно здесь располагались радикалы - националисты, но их вытеснили правоохранители.

    Сотрудники милиции тоже обсуждают открывающийся фантасмагорический вид. "Сколько сил приложили, строили, а теперь все в дым", - говорит боец ВВ. Другой согласно кивает: "Хотим в Европу, а ведем себя как дикари".

    Спрашиваю у них, с каким настроением они ходят теперь на службу. Говорят, что настроение смутное, надо было бы наводить порядок сразу после того, как радикалы начали силовое воздействие – но приказа не было. Тогда, возможно, удалось бы предотвратить трагедию.

    "Теперь люди погибли, их не вернуть", - говорит один из бойцов милицейского отряда. По его словам, если б люди на майдане требовали повышения зарплат, бесплатного образования, рабочих мест, и боролись бы за понятные всем требования мирными методами – их можно было бы поддержать. Но "евромайданеры" ничего такого вроде бы не требуют. А разве стоит человеческих жизней желание некоторых политиков возвратиться к конституции 2004 года?

    Активисты с такой постановкой вопроса не соглашаются. "Главное наше требование – новые выборы парламента и президента, перезагрузка всей системы власти, - говорит пожилой мужик в каске и в "бронике" с битой в руке. – Без этого все другие требования не имеют смысла".

    Его слова заглушают звуки близких разрывов (то ли это рвутся газовые гранаты, то ли просто взрывпакеты) – похоже, противостояние на Майдане возобновилось. Правоохранители пытаются использовать водомет для тушения горящих остатков баррикад. Обитатели майдана стараются помешать этому, бросают в них камни.

    Накануне здесь ожидали, что утром "Беркут" пойдет на штурм, и окружили себя кольцом огня (метод, опробованный в январе на улице Грушевского). Милиция предприняла попытку прорыва, но огненный рубеж не преодолела – отступила, потеряв БТР, который сожгли, забросав "коктейлями молотова". Так что настоящего штурма до сих пор не было. Но майданеры уверены: силовики скоро пойдут в наступление.

    Митинг, между тем, продолжается в огне и в дыму. На площади находятся, по разным оценкам, от пяти до десяти тысяч человек. Со сцены ораторы призывают "стоять до конца" и снова обещают, что скоро придет подмога из регионов и сотни самообороны получат пополнение.

    Действительно, в некоторых западных областях оппозиция объявила мобилизацию своих сторонников для усиления "евромайдана". Предвидя это, власти ограничили движение автотранспорта в сторону Киева по основным магистралям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине