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    Политика

    В Сумах протестующие штурмуют горотдел милиции

    (обновлено: )11
    Люди заставили сотрудников милиции стереть с видеокамер оперативную съемку этого происшествия. Милиционеры обратилась через громкоговорители с призывом соблюдать порядок и не поддаваться на провокации.

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. В городе Сумы на северо-востоке Украины радикально настроенные протестующие штурмуют городской отдел милиции, сообщило в среду агентство УНИАН.

    Несколько тысяч человек сломали металлическую ограду, окружающую территорию горотдела, и зашли во двор, передает корреспондент украинского агентства. По его словам, радикалы заставили сотрудников милиции стереть с видеокамер оперативную съемку этого происшествия. Милиционеры обратилась через громкоговорители с призывом соблюдать порядок и не поддаваться на провокации.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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