Сикорский посетит Киев по просьбе руководства ЕС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ближайшее время посетит Киев по просьбе руководства Евросоюза, сообщает агентство Франс Пресс.

Детали визита пока не сообщаются.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Митингующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие - ранения получили пять бойцов внутренних войск. Всего пострадало около 50 правоохранителей.