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    Политика

    Сикорский посетит Киев по просьбе руководства ЕС

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )4
    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ближайшее время посетит Киев по просьбе руководства Евросоюза.
    Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ближайшее время посетит Киев по просьбе руководства Евросоюза, сообщает агентство Франс Пресс.

    Детали визита пока не сообщаются.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Митингующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

    По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие - ранения получили пять бойцов внутренних войск. Всего пострадало около 50 правоохранителей.

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