СМИ: Янукович проведет очередную встречу с представителями оппозиции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович в среду проведет очередную встречу с представителями оппозиции, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на заявление лидера оппозиционной партии "УДАР" Виталия Кличко.



"Президент сегодня проведет новую встречу с оппозицией, мы готовы к этому", - цитирует Кличко издание, в котором политик регулярно публикует свои статьи.



Он добавил, что намерен добиваться прекращения насилия в стране. По его словам, на время переговоров необходимо объявить перемирие. Также он в очередной раз поднял вопросы реформирования конституции и проведения новых выборов, выразив уверенность, что "в противном случае ситуацию не стабилизировать".



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.



На фоне обострения ситуации Янукович и оппозиционеры на переговорах в ночь на среду провели переговоры, однако по итогам переговоров Кличко заявил, что стороны не смогли достигнуть взаимопонимания.