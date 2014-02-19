Минобороны усиливает охрану военных арсеналов и складов с боеприпасами

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Министерство обороны усиливает охрану военных арсеналов, складов и других военных объектов, сообщается в среду на сайте ведомства.



"В связи с обострением общественно-политической ситуации в стране с целью недопущения хищения вооружения, боеприпасов и другого военного имущества в настоящее время вооруженными силами Украины проводятся мероприятия по усилению охраны военных арсеналов, баз, складов и других военных объектов", - говорится в сообщении министерства.



В то же время МО опровергло информацию о передислокации частей и подразделений ВС Украины для силового разгона митингующих в Киеве.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.