СБУ расследует действия политиков, направленные на захват власти

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Досудебное расследование о совершении отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват госвласти, начато в Украине, сообщила Служба безопасности Украины на своем сайте.



"Девятнадцатого февраля Службой безопасности Украины начато досудебное расследование по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной власти. Уголовное производство по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.



Ранее МВД Украины возложило на оппозиционных политиков ответственность за беспорядки в Киеве. Глава ведомства Виталий Захарченко сообщил, что МВД предупреждало оппозицию о наличии огнестрельного оружия у экстремистов, находящихся на Майдане Незалежности в Киеве.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.