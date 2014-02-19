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    МВД: ответственность за беспорядки лежит на оппозиционных политиках

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    МВД предупреждало оппозиционных политиков о наличии огнестрельного оружия у экстремистов, ответственность за беспорядки должна лечь на плечи этих политиков, заявил Виталий Захарченко.
    Глава МВД Украины Виталий Захарченко
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. МВД Украины предупреждало оппозиционных политиков о наличии огнестрельного оружия у экстремистов, находящихся на Майдане Незалежности в Киеве, ответственность за беспорядки должна лечь на плечи этих политиков, заявил в среду глава министерства Виталий Захарченко.

    Сайт МВД приводит слова Захарченко о том, что министр "неоднократно обращал внимание оппозиционных политиков и иностранных дипломатов на то, что экстремисты на Майдане имеют огнестрельное оружие".

    "Мы говорили об их радикальном настрое, о том, что они готовы и готовятся к тому, чтобы применять оружие. Вся ответственность за те события, которые произошли, на мой взгляд, должна лечь на плечи этих безответственных политиков", - подчеркнул Захарченко.

    Он пояснил, что сотрудники МВД "не использовали огнестрельное оружие".

    "Во время локализации беспорядков сотрудники милиции были вооружены только спецсредствами для отстрела эластичных пуль", - сказал Захарченко.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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