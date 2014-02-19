События в Киеве не повлияли на работу пунктов пропуска на границе

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Все пункты пропусков на украинской границе работают в штатном режиме, несмотря на ситуацию в Киеве, сообщил РИА Новости помощник главы госпогранслужбы Украины Сергей Астахов.



"Никаких распоряжений относительно введения усиленного режима на пунктах пропуска не поступало. Все пункты работают в штатном режиме", - сказал Астахов.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек. МВД сообщает о девяти погибших сотрудниках. Более 70 сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.