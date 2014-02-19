Донецкий облсовет призвал пресечь "разгул бандитизма" в Киеве

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости, Анна Иванова. Коллегия Донецкого областного совета обратилась к президенту Виктору Януковичу с призывом задействовать все средства и методы защиты "против разгула бандитизма" в Киеве.



Участники коллегии, которая экстренно прошла во вторник вечером без приглашения СМИ, отметили, что в столице Украины начались "откровенно бандитские действия, погромы, неприкрытый вандализм и мародерство".



"Обстоятельства разгрома офиса Партии Регионов, грубый захват административных зданий, объектов коммунального имущества Киева - это действия, не просто выходящие за рамки мирного протеста, а являющиеся уголовно наказуемыми. Допустить, что подобные деяния могут быть стихийными, трудно.

Совершенно очевидно, что это спланированные акции, которые тщательно готовились все то время, пока длилось перемирие, пока власть шла на уступки и взывала к благоразумию", - говорится в обращении, текст которого размещен на сайте Донецкого областного совета.



Участники коллегии заявляют, что не хотят "быть ввергнутыми в пучину социальных бедствий и гражданского противостояния" и потому требуют принять решительные меры по наведению порядка в стране.



"Уважаемый Виктор Федорович, мы обращаемся к Вам с призывом проявить волю, мудрость и мужество, применить всю строгость закона, задействовать все средства и методы защиты против разгула бандитизма. Необходимы срочные, безотлагательные действия для того, чтобы не допустить гражданской войны и государственного переворота. Донбасс поддерживает все Ваши инициативы, направленные на выход страны из масштабного политического кризиса", - говорится в обращении.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек, МВД заявляет о гибели девяти сотрудников правоохранительных органов. Более 70 милиционеров получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.