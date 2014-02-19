Сотни людей на митинге в Крыму требуют прекратить беспорядки в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Сторонники политических и общественных движений, выступающих за сближение Украины с Россией, участвуют в митинге в Симферополе у здания Верховного совета Крыма, требуя от государственной власти Украины принять меры для прекращения беспорядков в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.



По оценкам милиционеров, которые следят за общественным порядком, у здания парламента Крыма, где в среду должно состояться очередное заседание, находится около 400 человек. Собравшиеся держат транспаранты с лозунгами: "В ЕС без Крыма", "Защитим наш мирный край", "Слава великой России", периодически участники митинга скандируют: "Долой бандеровскую самостийность" (независимость - ред.).



"Крымчане, если мобилизуются, смогут защитить свои интересы и территориальную целостность Украины. Мы сможем отстоять наш русский мир. Власть должна принять жесткие решения по наведению конституционного порядка", - сказал, выступая на митинге, один из организаторов мероприятия, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.