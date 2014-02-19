"Тиха украинская ночь…"

Андрей Лубенский

Ночью улица Институтская, где днем шли бои между майданерами и милицией, производит самое зловещее впечатление. Вывороченные камни мостовой, поваленные лайтбоксы, остатки баррикад, сгоревшая техника – она преграждала проезд к зданию парламента, куда стремились попасть "мирные протестующие". По пути к Майдану Независимости попадаются несколько остовов сгоревших легковушек – эти машины, видимо, просто попались "под горячую руку".

Улица пустынна, здесь только милиция и работники коммунальных служб в оранжевых жилетах. Коммунальщики собирают камни и обломки, погрузчики отвозят их к грузовикам. Часто проезжают автомобили "скорой", включив маяки. Неторопливо едет водомет. Со стороны Майдана слышна канонада – это взрывпакеты, петарды, светошумовые гранаты. Баррикада у станции метро брошена, неподалеку стоит бронетранспортер и разложены костры, у которых греются правоохранители.

Над "евромайданом" зарево и черный дым: протестующие пытаются защититься от милиции огненным полукругом. У подножия стеллы Независимости группа людей стоит за щитами (на щитах - красные кресты), оттуда в милиционеров летят петарды. Время от времени темноту прочерчивают огненной дугой "коктейли Молотова". Горит Дом профсоюзов. Со сцены звучат слова молитвы, сразу за этим ораторы начинают призывать к оружию: "это уже не революция, это война!".

Людей на Майдане довольно много. "Шли сюда пешком, метро не работает, - говорит активистка с желто-синей ленточкой на рукаве. – Но добрались, мы должны поддержать своих". Действительно, столичный метрополитен остановлен по распоряжению главы КГГА "в связи с угрозой террористического акта". Вызвать в центр такси тоже проблематично.

Митинг продолжается. Один из выступающих предлагает желающим сменить людей со щитами на передовой: "они стоят уже два часа, надо дать им передохнуть". Другой оратор заявляет, что теперь вся страна должна ехать в Киев и поддержать восставших. В перерывах между выступлениями из динамиков звучит музыка. Между тем языки пламени уже подбираются почти к самой сцене.

Бойцы Внутренних войск и "Беркута" стоят под смотровым мостиком, вдоль Институтской выстроились автобусы и "газели" - автозаки. На огненные выпады атакующих фейерверков правоохранители пока никак не реагируют. Разве что время от времени начинают стучать дубинками по щитам – то ли для поднятия духа, то ли для устрашения противника.

Активисты-евромайданеры обсуждают, будет ли штурм и когда. Сходятся на том, что будет, но позже – часам к пяти утра. Выражают надежду на то, что к утру количество защитников "евромайдана" увеличится: "к этому времени к нам прибудет подкрепление из регионов, выстоим". Со сцены кто-то говорит о том же: "сюда едут автоколонны, идут поезда, надо держаться". Впрочем, все знают, что с 00.00 среды движение автотранспорта в сторону Киева ограничено по решению правительства – в целях недопущения эскалации конфликта.