Турчинова поцарапало осколком на Майдане

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель фракции "Батькивщина" Александр Турчинов ранен осколком в Киеве, где идут беспорядки. Об этом сам депутат написал в среду на своей страничке в Facebook.

Ранее в своем аккаунте в социальной сети он написал, что находится на Майдане Незалежности.

"Спасибо всем за волнения. Со мной все хорошо. Осколком посекло лицо. Бои переместились настолько близко, что осколки начали долетать до сцены. Мы держимся", - написал Турчинов.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.