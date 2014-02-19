Школы и детсады в центре Киева объявили 19 февраля выходным

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Киевская городская администрация опубликовала список школ и детских садов, где 19 февраля объявлен выходным днем в связи с беспорядками в столице.

"Согласно распоряжению председателя КГГА, 19 февраля 2014 приостановят работу школы и детские сады, расположенные в центре столицы. Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений", - говорится в сообщении на сайте киевской администрации.

Уточняется, что если родители не имеют возможности оставить детей дома, в учебных заведениях будут работать дежурные группы.

Ранее власти Киева призывали предпринимателей 19 февраля сделать выходным.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.