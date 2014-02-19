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    Власти Киева создали круглосуточный оперативный штаб

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )20
    Штаб будет работать круглосуточно до урегулирования конфликта. В состав штаба входят руководители всех структур, подчиненных КГГА. Глава штаба - председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко.
    Ситуаци в Киеве
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Власти Киева, где идут беспорядки, создали оперативный штаб по обеспечению устойчивой жизнедеятельности города, сообщает администрация украинской столицы.

    "Штаб будет работать круглосуточно до урегулирования конфликта. В состав штаба входят руководители всех структур, подчиненных КГГА. Глава штаба - председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко", - говорится в сообщении.

    В столице сейчас в усиленном режиме работают все коммунальные службы и медицинские заведения.

    "Также мы обратились в ГАИ с просьбой обеспечить беспрепятственный пропуск в Киев и по улицам города карет скорой помощи, транспорта, поставляющего продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости", - приводит администрация слова Макеенко.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали более 180 правоохранителей, шесть милиционеров погибли.

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