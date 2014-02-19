Власти Киева создали круглосуточный оперативный штаб

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Власти Киева, где идут беспорядки, создали оперативный штаб по обеспечению устойчивой жизнедеятельности города, сообщает администрация украинской столицы.

"Штаб будет работать круглосуточно до урегулирования конфликта. В состав штаба входят руководители всех структур, подчиненных КГГА. Глава штаба - председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко", - говорится в сообщении.

В столице сейчас в усиленном режиме работают все коммунальные службы и медицинские заведения.

"Также мы обратились в ГАИ с просьбой обеспечить беспрепятственный пропуск в Киев и по улицам города карет скорой помощи, транспорта, поставляющего продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости", - приводит администрация слова Макеенко.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали более 180 правоохранителей, шесть милиционеров погибли.