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    У здания, где идут переговоры глав МИД Украины и РФ, начались стычки

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    Более полусотни сторонников оппозиционных украинских партий, преимущественно активистов националистической "Свободы", в воскресенье пытались устроить акцию протеста у здания университета в Черновцах.
    Партия Свобода
    RIA News Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв - РИА Новости, Александр Савоченко. Более полусотни сторонников оппозиционных украинских партий, преимущественно активистов националистической "Свободы", в воскресенье пытались устроить акцию протеста у здания университета в Черновцах, где проходят переговоры министров иностранных дел Украины и РФ Леонида Кожары и Сергея Лаврова, сообщает украинское агентство УНИАН.

    Участников акции заблокировали усиленные наряды правоохранителей на одной из прилегающих улиц. Началась драка, во время которой пострадал народный депутат от "Свободы" Руслан Зелик, говорится в сообщении. Милиция держит протестующих в блокаде, однако их выкрики о невозможности вступления Киева в Таможенный союз, как передает агентство, слышны в здании университета, где идут переговоры.

    В Черновцах проходит заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии. В субботу суд запретил массовые акции и митинги в Черновцах 13 января.

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