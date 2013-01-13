Главы МИД Украины и РФ обсудят пограничные вопросы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье отправится с визитом в Украину, где в Черновцах примет участие в седьмом заседании подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии и проведет переговоры со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой.



Как сообщили в МИД РФ, в рамках подкомитета созданы и работают шесть подкомиссий: по вопросам взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, урегулирования региональных конфликтов, Азово-Керченского урегулирования, пограничной и консульской проблематике, сотрудничества в международных организациях.



"На заседании подкомитета будут предметно рассмотрены все вопросы, входящие в компетенцию указанных подкомиссий. Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить и другие актуальные темы двустороннего российско-украинского сотрудничества, важнейшие международные проблемы, в частности проблематику европейской безопасности. Особое внимание будет уделено ходу приднестровского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.



В свою очередь, как сообщили в украинском МИД, отдельное внимание в ходе переговоров будет уделено экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.