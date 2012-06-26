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    Ющенко винит БЮТ в принятии языкового закона

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    Экс-президент Украины Виктор Ющенко винит парламентскую фракцию "БЮТ-Батькивщина" в принятии языкового закона Партии регионов Радой.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко винит парламентскую фракцию "БЮТ-Батькивщина" в принятии языкового закона Партии регионов Радой, сообщает во вторник пресс-служба партии "Наша Украина".

    Парламент Украины в начале июня одобрил в первом чтении законопроект "Об основах языковой политики", существенно расширяющий сферу применения русского языка. Если он будет принят в окончательном чтении, русский язык станет региональным там, где он является родным, как минимум, для 10% населения, а это 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины. Рада намерена принять данный документ в целом до 6 июля.

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    "Я знаю, какую платформу занимает Партия регионов и ее руководство, и понимаю, что логично спекулировать на теме языка за 5 месяцев до выборов. Но именно "золотую карту" принесла политическая сила, которая ранее декларировала себя как проукраинская. Не Партия регионов выиграла этот вопрос, а его выиграли "кочубеи ( от имени исторического деятеля Кочубея, выступившего на стороне Петра I против гетмана Ивана Мазепы)", - сказал Ющенко.

    Экс-президент считает, что в Украине государственным языком должен быть только украинский, а депутаты, которые проголосовали за закон о статусе региональных языков, по его мнению, "не любят Украину".

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