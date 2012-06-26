Ющенко хочет создать политическую силу, которая пройдет в парламент

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Экс-президент Украины Виктор Ющенко намерен в ближайшее время создать новую политическую силу правого спектра, которая сможет преодолеть проходной барьер в 5% на парламентских выборах 28 октября 2012 года.

"Мы наберем не только 5%, но и больше", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Ющенко сообщил, что в начале июля представит объединение правых сил, в которое войдут более 30 партий и организаций. В частности, это возглавляемая им "Наша Украина", Конгресс украинских националистов и Украинская народная партия.

Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, другая половина - в мажоритарных округах.

Участвовать в выборах могут только партии (раньше допускались блоки партий), проходной барьер повышен с 3% до 5%.

По данным опроса, проведенного в июне одной из социологических компаний, рейтинг "Нашей Украины" на сегодня составляет около 1%.

Представители объединенной оппозиции, лидером которой является осужденная на семь лет лишения свободы экс-премьер Юлия Тимошенко, а де-факто - экс-спикер Арсений Яценюк, упрекают Ющенко в том, что он, продвигая собственный политический проект, вносит раскол в ряды противников нынешнего режима. Ющенко в ответ заявляет, что не видит разницы между Тимошенко и нынешним президентом Виктором Януковичем.