наверх
10.03.201803:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Ющенко не отказывается сдать кровь на экспертизу

    (обновлено: )6
    Экс-президент Украины заявляет, что в его организме остался диоксин после тяжелого отравления, произошедшего почти восемь лет назад, что может подтвердить независимая международная экспертиза.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Экс-президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 годы) заявляет, что в его организме остался диоксин после тяжелого отравления, произошедшего почти восемь лет назад, что может подтвердить независимая международная экспертиза.

    На пресс-конференции во вторник он заявил, что в его организме до сих пор осталось 5% диоксина.

    "Я не отказываюсь от сдачи крови", - сказал Ющенко.

    Пятого сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством службы безопасности Украины, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Одна экспертиза не выявила диоксин, повторная же показала, что диоксин в организме присутствует.

    Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка неоднократно заявлял, что в рамках расследования дела необходимо провести дополнительный анализ крови Ющенко. Он также не исключил, что уголовное дело об отравлении Ющенко будет закрыто, так как экс-президент отказывается сдавать кровь на экспертизу.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине