Ющенко не отказывается сдать кровь на экспертизу

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Экс-президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 годы) заявляет, что в его организме остался диоксин после тяжелого отравления, произошедшего почти восемь лет назад, что может подтвердить независимая международная экспертиза.

На пресс-конференции во вторник он заявил, что в его организме до сих пор осталось 5% диоксина.

"Я не отказываюсь от сдачи крови", - сказал Ющенко.

Пятого сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством службы безопасности Украины, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Одна экспертиза не выявила диоксин, повторная же показала, что диоксин в организме присутствует.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка неоднократно заявлял, что в рамках расследования дела необходимо провести дополнительный анализ крови Ющенко. Он также не исключил, что уголовное дело об отравлении Ющенко будет закрыто, так как экс-президент отказывается сдавать кровь на экспертизу.