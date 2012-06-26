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    Ющенко: Украина в шаге от белорусского сценария

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    Экс-президент Украины считает, что стране угрожает развитие ситуации по белорусскому сценарию, и обвиняет провластную Партию регионов и оппозиционную партию "Батькивщина" в антиукраинской политике.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Украине угрожает развитие ситуации по белорусскому сценарию, и обвиняет провластную Партию регионов и оппозиционную партию "Батькивщина" в антиукраинской политике, передает УНИАН.

    По словам Ющенко, страна теряет европейские черты, свободу и демократию, в Украине наблюдается фобия ко всему украинскому, при этом процветают популизм и избирательные технологии. Экономика Украины, по мнению экс-президента, стоит на грани дефолта.

    Ющенко заявил также, что не видит противоречий в политике Партии регионов и "Батькивщины". "Одна политическая сила подписывает московское газовое соглашение, а вторая сила подписывает Харьковское соглашение - это два соглашения, которые носят антиукраинское содержание..., это валенки одной пары", - заявил экс-президент.

    Призывы политиков бойкотировать Украину Ющенко назвал "кочубеевщиной" (от имени исторического деятеля Кочубея, выступившего на стороне Петра I против гетмана Ивана Мазепы), сравнив ситуацию с Полтавской битвой 1709 года, когда многие украинские казаки воевали за Россию, а не перешедшего на сторону шведов гетмана Мазепы.

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