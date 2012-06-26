КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко не видит оснований для своего уголовного преследования по аналогии с экс-премьером Юлией Тимошенко, осужденной и находящейся под судом по разным уголовным делам, передает УНИАН.

"Потому что я не совершил преступления против своей нации, вот почему я не в тюрьме", - заявил Ющенко.

Ранее соратники Тимошенко, обвиняя власти в политических преследованиях оппозиции, призывали власти обратить внимание на деятельность Ющенко на посту президента - в частности, на работу фонда семьи экс-президента, инициировавшего сбор средств на проект "Детской больницы будущего", строительство которой было прекращено. Сам фонд отверг обвинения в нецелевом использовании средств, завив, что по результатам проверок со стороны госорганов нарушений в работе организации обнаружено не было.