По случаю Дня Конституции в Киеве состоятся праздничные концерты

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия пройдут в Киеве 27 и 28 июня по случаю празднования Дня Конституции Украины, сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В связи с празднованием 16-й годовщины Конституции украинцы будут отдыхать четыре дня: 28, 29, 30 июня и 1 июля.

Праздничный концерт "Цвети, Украина, и славься в веках!", подготовленный театром песни и танца "Джерела", детским народным художественным коллективом, спортивно-танцевальным ансамблем "Пульс" и воспитанниками дома творчества Шевченковского района, состоится 27 июня в 12.00.

28 июня пройдут официальные мероприятия с участием городского руководства, которое возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. А вечером в 18.30 на Майдане Независимости состоится праздничный концерт "День Конституции Украины. Поздравляем по-европейски!".

День Конституции Украины - это единственный государственный праздник, который установлен самой Конституцией.