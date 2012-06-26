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    По случаю Дня Конституции в Киеве состоятся праздничные концерты

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    День Конституции Украины - это единственный государственный праздник, который установлен самой Конституцией. В связи с празднованием 16-й годовщины Конституции украинцы будут отдыхать четыре дня: 28, 29, 30 июня и 1 июля.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия пройдут в Киеве 27 и 28 июня по случаю празднования Дня Конституции Украины, сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    В связи с празднованием 16-й годовщины Конституции украинцы будут отдыхать четыре дня: 28, 29, 30 июня и 1 июля.

    Праздничный концерт "Цвети, Украина, и славься в веках!", подготовленный театром песни и танца "Джерела", детским народным художественным коллективом, спортивно-танцевальным ансамблем "Пульс" и воспитанниками дома творчества Шевченковского района, состоится 27 июня в 12.00.

    28 июня пройдут официальные мероприятия с участием городского руководства, которое возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. А вечером в 18.30 на Майдане Независимости состоится праздничный концерт "День Конституции Украины. Поздравляем по-европейски!".

    День Конституции Украины - это единственный государственный праздник, который установлен самой Конституцией.

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