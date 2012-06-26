Вдова Гонгадзе обратится в Европейский суд по делу Кучмы

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, София Мусич. Вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением права на справедливый суд после вынесения Высшим судом Украины решения, подтвердившего законность снятия обвинений с экс-президента Леонида Кучмы в причастности к убийству репортера, сообщила адвокат Валентина Теличенко.

Высший суд Украины по расследованию гражданских и уголовных дел во вторник отклонил кассационную жалобу Генеральной прокуратуры и признал законным решение Апелляционного суда, который снял с украинского экс-президента обвинение в причастности к убийству Гонгадзе в 2000 году.

"Мирослава Гонгадзе будет обращаться в ЕСПЧ относительно нарушения права на справедливый суд", - сказала Теличенко журналистам во вторник.

По ее словам, защита вдовы журналиста намерена также обращаться в Верховный суд Украины относительно разного применения норм права в данных делах.

"Это первое дело, в котором суд не обратил внимания на то, что суд первой инстанции (Печерский суд) вышел за границы своих полномочий", - сказала адвокат Мирославы Гонгадзе.

Генпрокуратура весной прошлого года возбудила уголовное дело и предъявила Кучме обвинение в том, что он превысил полномочия и отдал высокопоставленным сотрудникам МВД незаконные распоряжения, которые, по версии следствия, привели к убийству оппозиционного журналиста в 2000 году. За время следствия экс-президент находился под подпиской о невыезде и регулярно ходил в генеральную прокуратуру на допросы. Однако резонансное дело против бывшего главы Украины не дошло до суда. Защита Кучмы, который отвергает свою причастность к смерти репортера, в ноябре обжаловала постановление прокуратуры, и в декабре 2011 года Печерский суд признал возбуждение дела незаконным. Позже это решение подтвердил Апелляционный суд Киева. На его решение Генпрокуратурой была подана кассационная жалоба.

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Обезглавленное тело известного на Украине журналиста Гонгадзе обнаружили осенью 2000 года в Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете Кучмы, занимавшего в то время пост президента. На записи голос, очень похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом из-за его публикаций. Генеральная прокуратура положила "пленки Мельниченко" в основу обвинения экс-президента.

Но Печерский суд признал, что записи бывшего сотрудника охраны Кучмы получены незаконным путем, и поэтому не могут быть доказательствами вины бывшего украинского лидера. Других оснований для возбуждения уголовного дела против экс-президента суд первой инстанции не нашел и своим решением отменил постановление следователя.

Еще в 2008 году трое бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины были признаны виновными в совершении убийства журналиста и приговорены к разным срокам тюремного заключения. В июле 2009 года был арестован глава департамента Алексей Пукач, который в ходе следствия признался, что собственноручно задушил Гонгадзе. В настоящее время над бывшим начальником милицейской "наружки" продолжается суд, который проходит в закрытом режиме.

Главным заказчиком убийства Гонгадзе Генеральная прокуратура называет экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, который покончил с собой при загадочных обстоятельствах после "оранжевой" революции и смены власти в Украине в начале 2005 года. В своей предсмертной записке Кравченко просил прощения у родных, написав при этом, что стал жертвой политических интриг президента Кучмы.

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