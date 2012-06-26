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    Кассация Тимошенко будет рассмотрена после проведения судмедэкспертизы

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    Рассмотрение кассации на приговор Тимошенко по "газовому" делу (80)

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    Судне должен рассматривать кассационную жалобу защиты Тимошенко на приговор по "газовому делу" до получения выводов судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья украинского экс-премьера.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Александр Савоченко. Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам не должен рассматривать кассационную жалобу защиты Юлии Тимошенко на приговор по "газовому делу" до получения выводов судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья украинского экс-премьера, заявила прокурор Оксана Дрогобицкая.

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    Высший специализированный суд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры и перенес рассмотрение кассации на приговор Тимошенко на 12 июля. Суд свое решение мотивировал тем, что рассмотрение дела в отсутствии осужденной может нарушить ее права.

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    "Кассация не должна рассматриваться до получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - сказал Дрогобицкая журналистам после окончания заседания. Она добавила, что гособвинение не затягивает рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Тимошенко, а лишь пытается соблюсти все нормы права.

    "Чтобы нас не обвинили потом, что человек находился в больнице и не в полной мере воспользоваться своими правами", - отметила прокурор.

    Киевский районный суд Харькова 25 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил для Юлии Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, может ли экс-премьер участвовать в судебных заседаниях по второму уголовному делу против нее, касающемуся ее деятельности во главе корпорации "Единые энергетические системы Украины".

    Следующее заседание суд назначил на 10 июля. Сама экс-премьер Украины на заседании отсутствовала. Тимошенко ранее написала заявление, что по состоянию здоровья не может находиться в суде.

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    Второе уголовное дело против экс-премьера Украины касается событий 15-летней давности, когда она возглавляла крупнейшую на то время украинскую корпорацию "Единые энергетические системы Украины". Следствие обвиняет Тимошенко в уклонении от уплаты налогов, в организации хищения государственных средств и служебном подлоге, что причинило стране миллионные убытки.

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    Тимошенко в октябре 2011 года уже осуждена на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения самочувствия Тимошенко находится на лечении в городской больнице.

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