Янукович лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты - опрос

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Действующий президент Украины Виктор Янукович имеет самый высокий рейтинг среди потенциальных претендентов на пост главы государства, очередные выборы которого состоятся в 2015 году, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

На прошлых выборах главным соперником Януковича была экс-премьер Юлия Тимошенко, проигравшая ему около 3,5%. На сегодняшний день Тимошенко не имеет права баллотироваться в президенты, так как она осуждена на семь лет лишения свободы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ. Оппозиция считает, что приговор Тимошенко - попытка власти устранить конкурента, власть отрицает это.

Согласно опросу, на данный момент за Януковича готовы проголосовать 17,4% украинских граждан. Арсения Яценюка, де-факто лидера оппозиции, поддерживают 12% опрошенных. На третьем месте идет чемпион мира по боксу Виталий Кличко - 9,4%.

При этом 26,6% респондентов затруднились с выбором, а 13,1% заявили, что не стали бы голосовать на выборах президента страны.

КМИС проводил опрос 8-17 июня, были опрошены более 2 тысяч респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины.

Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.