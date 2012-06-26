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    Суд затягивает рассмотрение кассациии Тимошенко - Власенко

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    Рассмотрение кассации на приговор Тимошенко по "газовому" делу (80)

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    Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко считает, что рассмотрение кассации по "газовому делу" будет оттягиваться вплоть до назначенной на 28 августа жалобы экс-премьера Украины в Европейском суде по правам человека.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Андрей Лубенский. Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко считает, что рассмотрение кассации по "газовому делу" будет оттягиваться вплоть до назначенной на 28 августа жалобы экс-премьера Украины в Европейском суде по правам человека.

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    Во вторник Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам во вторник перенес на 12 июля рассмотрение кассационной жалобы защиты на приговор по "газовому делу", по которому украинский экс-премьер отбывает в колонии семилетний срок.

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    "Януковичу не хочется получить любое решение кассационного суда, которое полностью откроет двери для жалоб Юлии Владимировны в Европейский суд по правам человека и снимет последние препятствия Европейскому суду для рассмотрения жалобы Тимошенко во время устного рассмотрения этой жалобы 28 августа 2012 года", - заявил Власенко.

    Защитник Тимошенко утверждает, что уже может прогнозировать, что на следующем заседании суд вновь отложит рассмотрение кассации.

    Выскажите мнение: Нужно ли помилование Юлии Тимошенко?>>

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