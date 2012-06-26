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    Политика

    В следующий состав парламента могут попасть четыре партии - опрос

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    Четыре партии имеют шансы получить представительство в следующем составе парламента Украины, при этом разрыв между рейтингами правящей Партии регионов и "Батькивщины" составляет 1,5%, свидетельствуют результаты опроса.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Четыре партии имеют шансы получить представительство в следующем составе парламента Украины, при этом разрыв между рейтингами правящей Партии регионов и оппозиционной "Батькивщины" составляет 1,5%, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) во вторник.  

    Выборы в парламент должны состояться 28 октября 2012 года. Они пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, другая половина - в мажоритарных округах.

    Согласно опросу, правящая Партия регионов получает 16% голосов, "Батькивщина" - 14,5%.

    Кроме того, 5%-й проходной барьер преодолевают партия "УДАР" чемпиона мира по боксу Виталия Кличко - 8% и Коммунистическая партия Украины - 5,8%.

    "УДАР" позиционирует себя как оппозиционную силу, статус Компартии противоречив  - с одной стороны коммунисты выступают против власти крупного капитала, с другой, - входят в нынешнее парламентское большинство вместе с Партией регионов, которая крупный капитал представляет.

    КМИС проводил опрос 8-17 июня, были опрошены 2040 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины.

    Статистическая погрешность не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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