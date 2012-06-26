Рассмотрение кассации Тимошенко отложили на 12 июля

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Александр Савоченко. Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам во вторник перенес на 12 июля рассмотрение кассационной жалобы защиты Юлии Тимошенко на приговор по "газовому делу", по которому украинский экс-премьер отбывает в колонии семилетний срок.

"Коллегия судей, заслушав аргументы сторон, приняла решение о переносе заседания на 12 июля на 10.00 часов утра", - сказал, оглашая решение, председательствующий судья Станислав Мищенко.

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Печерский районный суд Киева в октябре 2011 года приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы и обязал возместить почти 190 миллионов долларов ущерба за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. Вердикт суда серьезно обострил отношения официального Киева с Европейским союзом: Запад назвал приговор украинскому экс-премьеру политически мотивированным, хотя руководство Украины это отрицает.

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Апелляционный суд в декабре прошлого года оставил приговор без изменений, в том же месяце экс-премьера этапировали в женскую колонию Харькова для отбывания наказания. Защита бывшего главы правительства в феврале подала в Высший специализированный суд Украины кассацию.

Сама Тимошенко считает уголовное преследование против себя политической местью со стороны действующего президента Виктора Януковича.

Янукович в ответ неоднократно заявлял, что в деле Тимошенко отсутствует политическая подоплека.

В результате судебной реформы 2010 года Высший специализированный суд фактически стал последней инстанцией, его решения обжалованию не подлежат.