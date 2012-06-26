Хармс посоветовал перевести Тимошенко под домашний арест

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Врач-невропатолог берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс посоветовал перевести заключенную экс-премьера Юлию Тимошенко под домашний арест, сообщает во вторник ТСН со ссылкой на Morgenpost online.

Хармс был первым лечащим врачом Тимошенко в харьковской больнице, 21 мая его сменила также врач клиники "Шарите" Анетт Райсхауэр. Она занималась лечением Тимошенко до 27 мая, после чего 2 июня Хармс снова прибыл в Харьков, чтобы продолжить лечение Тимошенко.

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По словам Хармса, состояние здоровья Тимошенко не позволяет ей присутствовать на заседаниях суда, ее боли нуждаются в медикаментозном лечении.

Немецкий врач также сообщил, что во время его визита к экс-премьеру она не могла долго сидеть в кресле, а ее транспортировка может быть проблематичной. Тем не менее, Хармс рекомендует перевезти Тимошенко в Киев.

"Было бы еще лучше перевести ее под домашний арест", - подытожил врач.

Заключенная Тимошенко, у которой диагностировали межпозвоночную грыжу, находится на лечении в харьковской больнице с 9 мая, ее лечением посменно занимаются немецкие врачи. Ранее она не раз заявляла, что не доверяет врачам пенитенциарной системы Украины.

Экс-премьер осуждена на семь лет лишения свободы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ. Также против Тимошенко направлено в суд еще одного уголовное дело, связанное с финансовыми махинациями в бытность ее руководителем корпорации "Единые энергетические системы Украины" в 1990-х годах. Суд назначен на 10 июля; до этого Тимошенко назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить, может ли экс-премьер участвовать в судебных заседаниях.

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