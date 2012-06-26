Расследование убийства Щербаня еще не завершено - генпрокуратура

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Следствие по уголовному делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, к которому может быть причастна экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, пока не завершено, заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Как сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры, об этом Пшонка сказал в ходе встречи в понедельник с послом США в Украине Джоном Теффтом.

"Материалы, собранные во время досудебного следствия, позволяют следователям делать определенные выводы, но только суд должен расставить все точки над "i", тем более, что следствие по делу еще не завершено", - цитирует пресс-служба генпрокурора.

Глава крупной финансовой корпорации "Атон", депутат Верховной Рады Евгений Щербань был застрелен в аэропорту Донецка в 1996 году. От пуль убийц также погибла супруга Щербаня и работник аэропорта.

Сын Щербаня Руслан в начале апреля нынешнего года сообщил, что передал следствию документы о предполагаемой причастности Тимошенко к убийству его отца. Генпрокуратура начала проверку этих материалов. Первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин после этого заявил, что генпрокуратура имеет основания считать, что убийство Евгения Щербаня было организовано экс-премьером Украины Павлом Лазаренко, действовавшим в интересах компании "Единые энергетические системы Украины", которую на тот момент контролировала Юлия Тимошенко. Сейчас Лазаренко отбывает срок в США по обвинению в отмывании денег.

В июне текущего года президент Украины Виктор Янукович в интервью Bloomberg высказал мнение, что Тимошенко имеет отношение к этому преступлению. При этом, как уточнила пресс-служба главы государства, президент подчеркивает, что только суд может установить истину в этом деле.

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Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ, сейчас она отбывает наказание в женской колонии в Харькове (с 9 мая 2012 года она лечится в больнице в Харькове, у нее диагностирована межпозвоночная грыжа). В конце марта текущего года в Киевский районный суд Харькова было передано второе дело против Тимошенко, которое касается ее деятельности во главе корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Она подозревается в финансовых махинациях.

Кроме того, генпрокурор в мае заявил, что следствие по делу об убийстве Щербаня установило, что на счета исполнителей убийства были перечислены более 2 миллионов долларов от фирм, которые контролировались экс-премьерами Украины Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко. Генпрокуратура уже располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить Тимошенко обвинения в причастности к этому убийству, однако сделать это пока мешает ее болезнь.

Украинская оппозиция называет уголовные дела против Тимошенко и ряда других экс-чиновников сведением политических счетов. Власть это категорически отрицает.