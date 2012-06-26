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    Глава ПАСЕ посетит Украину до парламентских выборов в октябре

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    Глава ПАСЕ Жан Клод Миньон совместно с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ планирует посетить Украину в начале осени этого года для обсуждения, в том, числе и "дела Тимошенко".

    СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава ПАСЕ Жан Клод Миньон совместно с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ планирует посетить Украину в начале осени этого года для обсуждения, в том, числе и "дела Тимошенко".

    Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Суд признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены. Также Печерский райсуд Киева обязал Тимошенко возместить НАК "Нафтогаз Украины" убытки в размере 1 миллиарда 516 миллионов гривен (189,5 миллиона долларов). Защита подала апелляцию на вердикт суда первой инстанции, но Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор экс-премьеру.

    Как уточнил сам Миньон в интервью РИА Новости, помимо них в делегацию также войдет и миссия наблюдателей за выборами от Ассамблеи.

    Планируется, что в этот раз в мониторинговую миссию во главе с швейцарцем Андреассом Гроссом войдет 41 парламентарий.

    Миньон указал, что, скорее всего "визит состоится до выборов, может быть, в начале осени".

    В конце октября на Украине пройдут парламентские выборы.

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